Москва, , 10:59 — REGNUM

В России до сих пор не выполнено поручение правительства 2016 года о внесении изменений во ФГОСы общего образования в части воспитания и социализации обучающихся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в письме зампреда Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») по итогам заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое адресовано заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

«Минобрнауки было поручено внести изменения в школьные ФГОСы в части воспитания и социализации обучающихся в соответствии со Стратегией (срок — II квартал 2016 г.), а также привести примерные образовательные программы школьного образования в соответствие со Стратегией (срок — I квартал 2017 г.)», — отметила Яровая в письме.

«Однако с 2016 г. изменения никакие не вносились. Новые ФГОСы до настоящего времени не приняты и даже в проектах новых ФГОСов ничего об этом не сказано», — указала Яровая.

По её мнению, необоснованная волокита в принятии данных решений не позволяет создать условия для эффективной реализации «воспитательного компонента в образовательном процессе».

В связи с этим Яровая попросила дать поручение профильному министерству выполнить поручение правительства и ускорить внесение соответствующих изменений во ФГОСы.

Кроме того, Ирина Яровая предложила проработать вопрос о внесении аналогичных изменений в примерную основную образовательную программу дошкольного образования, «что будет способствовать более полной реализации Стратегии».