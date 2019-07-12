Киев, , 11:02 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предоставил гражданство Украины католической монахине из Индии Пайяппилли Варид Лиджа, заявили 11 июля в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Паспорт в форме ID-карточки вручил монахине руководитель миграционной службы Закарпатья Игорь Михайлишин.

В пресс-службе рассказали, что женщина 15 лет назад прибыла с миссией в Закарпатье.

«Монахиня проводит многочисленные духовные встречи, молитвы и духовное исцеление. Как настоятельница монастыря Конгрегации Сестёр Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римо-Католической Церкви, кроме духовной работы, активно участвует в разнообразной общественной деятельности, направленной на укрепление межконфессионального диалога в регионе», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранным наёмникам, участвовавшим в карательной операции против Донбасса.

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