Нью-Дели, , 11:06 — REGNUM

Конгресс США намерен расширить связи с Индией в сфере обороны. Об этом 11 июля сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Предполагается, что для укрепления военного сотрудничества между Нью-Дели и Вашингтоном стороны увеличат частоту и масштаб двустороннего взаимодействия по линии военного-политического руководства. США уделят особое внимание сотрудничеству с Индией в рамках стратегического четырехугольника США-Индия-Япония-Австралия, а также развитию оборонных возможностей южноазиатского государства.

Указанные положения были включены в текст Законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который в данный момент находится на рассмотрении Палаты представителей США. Инициатором указанной поправки выступил Брэд Шерман, член Комитета по иностранным делам.