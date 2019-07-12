Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM

Министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял опроверг слухи о намерении правительства приватизировать железные дороги. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В письменном ответе на вопросы депутатов нижней палаты парламента Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что правительство пока не приняло решение о передаче частным перевозчикам каких-либо маршрутов следования пассажирских поездов. Таким образом, вопрос приватизации железнодорожных перевозок все ещё находится на рассмотрении государственных ведомств. Министр железнодорожного транспорта Индии также отметил, что Нью-Дели подготовил амбициозные планы по расширению железнодорожного полотна в стране. Сообщается, что в настоящее время на стадии планирования и строительства находятся 189 новых железнодорожных путей, общей протяженностью 21 443 км.

Напомним, что в последние годы наблюдается снижение эффективности и прибыльности железнодорожного транспорта в Индии. Так как монополия в указанном секторе принадлежит государству, федеральный бюджет терпит серьезные убытки. Для повышения прибыльности железных дорог министр финансов Индии Нирмала Ситхараман предложила использовать модель государственно-частного партнерства в сфере железнодорожных перевозок.