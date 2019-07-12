Киев, , 10:55 — REGNUM

Верховная рада Украины нынешнего созыва сегодня, 12 июля, официально закроет десятую сессию парламента и завершит свою работу, передает корреспондент ИА REGNUM

До закрытия сессии, согласно повестке дня, предполагается проведение часа вопросов к правительству и зачитывание депутатских запросов.

Отметим, что депутаты попрощались с Радой — спели гимн Украины и сфотографировались на память.

«Это были крутые годы того, что мы сделали, история это оценит. Когда я вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, принимали закон о языке, безвиз… Нас сегодня пытаются дискредитировать всеми силами и огромные средства массовой информации кидаются на то, чтобы дискредитировать этот состав, но история даст оценку нашей работе», — заявил, подводя итоги работы Рады, спикер парламента Андрей Парубий.

Политический эксперт Александр Гончаров заявляет, что теперь жителям Украины можно будет на некоторое время «с облегчением выдохнуть».

«Наконец-то, завершилась 5-летняя каденция пребывания под «куполом» этих народных депутатов. Ну, а то, что они все эти годы с трибуны озвучивали — это, по сути, была обычная продажа своих услуг… Причем, нас уже столько раз обманывали! Поэтому недоверие и к этому составу депутатов по-прежнему осталось основной проблемой. Откровенно говоря, рядовых украинцев вообще мало информировали, приучали жить на авось, как баранов. И не удивительно, что у многих избирателей сейчас голодно и скверно на душе», — отмечает политолог. Вместе с тем, размышляя о дальнейших событиях, Гончаров отмечает, что если у нынешних политических лидеров после завершения досрочных выборов в Раду не хватит компетенции и воли, то всем украинцам надо ориентироваться на «долгие трудности».

ИА REGNUMнапоминает, что Рада нынешнего созыва была сформирована в результате выборов, состоявшихся осенью 2014 года. Победу на тех выборах одержали партия «Народный фронт» Яценюка-Турчинова-Авакова и «Блок Петра Порошенко», сформировавшие основу правящей коалиции. 21 июля на Украине должны пройти внеочередные парламентские выборы, назначенные президентом Зеленским сразу после в день его инаугурации.