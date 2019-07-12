Нью-Дели, , 10:58 — REGNUM

Высокопоставленный лидер ведущей оппозиционной партии Индии Индийского национального конгресса (ИНК) Ашок Чаван заявил, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «душит демократию». Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Ашок Чаван, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что действия правящей БДП направлены на дестабилизацию правительств в тех штатах, где у власти находится оппозиция. По мнению оппозиционного лидера, Бхаратия джаната парти ставит под угрозу сам демократический строй Индии и конституции государства. Ашок Чаван заявил, что БДП готова прибегнуть даже к применению силы для борьбы со своими политическими оппонентами.

Комментарий оппозиционного лидера стал реакцией на события в штате Карнатака, который находится в политическом кризисе. Напомним, что 6 июля 13 членов местного законодательного собрания, в том числе десять парламентариев от ИНК и три парламентария от ДДС, внезапно подали в отставку. Впоследствии ещё трое членов заксобрания штата сообщили о своём намерении выйти из состава высшего законодательного органа штата. Если спикер заксобрания примет заявления 16 парламентариев, то коалиционное правительство ИНК-ДДС лишиться поддержки большинства и будет вынуждено выйти в отставку. В настоящее время оппозиционные партии обвиняют Бхаратия джаната парти в подкупе парламентариев-перебежчиков, а также в том, что члены заксобрания Карнатаки, подавшие в отставку, удерживаются в Мумбаи силой.