Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM

Политический кризис охватил законодательное собрание индийского штата Гоа: 10 из 15 представителей ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) в местном парламенте переметнулись в правящую Бхаратия джаната парти (БДП), возглавляемую премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом 11 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Главный министр Гоа и высокопоставленный деятель БДП Прамод Савант, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что все десять бывших членов ИНК вступили в правящую партию «по своему собственному желанию, не выдвигая каких-либо условий». Примечательно, что в число переметнувшихся парламентариев вошел и лидер оппозиции местного заксобрания. Лидер перебежчиков Бабу Кавлекар заявил: «Индийский национальный конгресс не держит своих обещаний. Если продолжать бездействовать, население больше не изберет нас в законодательное собрание». Теперь фракция Бхаратия джаната парти в парламенте Гоа составляет 27 из 40 мест.

В настоящее время схожая ситуация наблюдается в штате Карнатака, где 16 членов законодательного собрания от оппозиции, в том числе 12 конгрессистов, подали в отставку и изъявили желание вступить в БДП. Напомним, что на состоявшихся осенью всеобщих выборах в парламент Индии Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 52 из 543 мест. Бхаратия джаната парти, напротив, одержала победу в 303 избирательных округах.