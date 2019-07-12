Нью-Дели, , 13:16 — REGNUM

Главный министр индийского штата Западная Бенгалия и лидер оппозиционного Всеиндийского тринамул конгресса (ВТК) Мамата Банерджи вновь выступила с критикой «жадной до власти» правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Об этом 10 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Мамата Банерджи, выступая на пресс-конференции, подчеркнула, что самодовольное стремление Бхаратия джаната парти задавить оппозицию в штатах представляет опасность для конституционного строя Индии и грозит сломом федеративной системы в стране. Лидера ВТК возмутили попытки БДП расшатать правящую коалицию в штате Карнатака, где у власти находятся оппозиционные Индийский национальный конгресс (ИНК) и Джаната дал (секулярная), или ДДС. Мамата Банерджи заявила, что Всеиндийский тринамул конгресс поддерживает все региональные политические партии и силы, ведущие борьбу с гегемонией БДП.

Напомним, что индийский штат Карнатака находится в политическом кризисе с 6 июля, когда 13 членов местного законодательного собрания, в том числе десять парламентариев от ИНК и три парламентария от ДДС, внезапно подали в отставку. Впоследствии ещё трое членов заксобрания штата сообщили о своём намерении выйти из состава высшего законодательного органа штата. Если спикер заксобрания примет заявления 16 парламентариев, то коалиционное правительство ИНК-ДДС лишиться поддержки большинства и будет вынуждено выйти в отставку.