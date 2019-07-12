Сеул, , 13:02 — REGNUM

280 военнослужащих вооруженных сил Республики Корея отправились в Южный Судан для поддержки миротворческого контингента ООН. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Эта миссия станет уже одиннадцатой по счету, с тех пор как Сеул впервые отправил свои войска в Южный Судан в 2013 году. Главным образом, южнокорейские военные будут задействованы в ремонте 200-километровой Дороги мира — главной магистрали, соединяющей города Бор, Мангелу и Пибор. Деятельность осуществляется в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1996, не предусматривающей проведение военной операции. Миротворческий контингент ООН, включая южнокорейских военнослужащих занимается лишь восстановлением разрушенной инфраструктуры и обеспечением безопасности.

Южный Судан провозгласил независимость от Судана в 2011 году после десятилетий кровопролитной Гражданской войны, унёсший жизни двух миллионов человек.