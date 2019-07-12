Пекин, 12 июля 2019, 10:51 — REGNUM
Китай опроверг письмо с критикой его политики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, совместно подписанное 22 государствами мира, сообщает агентство Синьхуа.
Письмо, адресованное Верховному комиссару ООН по правам человека, пренебрегает фактами, заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время пресс-брифинга.
Он призвал все заинтересованные стороны избегать неуважения к фактам, предвзятого мнения, а также придерживаться целей и принципов Устава ООН, прекратив политизировать проблему защиты прав человека в Синьцзяне.
По его словам, вот уже на протяжение более чем двух лет благодаря предпринятым антитеррористическим мерам, в регионе не было ни одного теракта. Он также пригласил всех заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе посетить его и увидеть все своими глазами.
Напомним, что на днях комитет ООН по расовой дискриминации сообщил о том, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в китайских «лагерях перевоспитания», созданных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
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