Пекин, , 10:51 — REGNUM

Китай опроверг письмо с критикой его политики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, совместно подписанное 22 государствами мира, сообщает агентство Синьхуа.

Письмо, адресованное Верховному комиссару ООН по правам человека, пренебрегает фактами, заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время пресс-брифинга.

«Оно [письмо] оклеветало и измарало грязью Китай необоснованными обвинениями, грубой политизацией вопросов защиты прав человека и чрезвычайным вмешательством в его внутренние дела», — заявил Гэн.

Он призвал все заинтересованные стороны избегать неуважения к фактам, предвзятого мнения, а также придерживаться целей и принципов Устава ООН, прекратив политизировать проблему защиты прав человека в Синьцзяне.

«Только китайское правительство и китайский народ имеют ключевое влияние на проблемы Синьцзяна, и никакая иная страна или внешняя сила не может в них вмешиваться», — заявил Гэн.

По его словам, вот уже на протяжение более чем двух лет благодаря предпринятым антитеррористическим мерам, в регионе не было ни одного теракта. Он также пригласил всех заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе посетить его и увидеть все своими глазами.

«Однако, мы твердо будем противостоять любым внешним силам, желающим вмешаться во внутренние дела Китая и подорвать его суверенитет и территориальную целостность при помощи синьцзянского вопроса», — закончил мысль Гэн.

Напомним, что на днях комитет ООН по расовой дискриминации сообщил о том, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в китайских «лагерях перевоспитания», созданных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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