Сеул, , 11:03 — REGNUM

23 июля Демилитаризованная зона, разделяющая Северную и Южную Корею станет доступна для посещения туристами. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на государственное туристическое агентство.

Приём заявок на групповом посещение туристического участка уже открыт, однако количество посетителей строго ограниченно: единовременно в демилитаризованной зоне смогут находиться лишь 40 человек. Помимо этого маршрута, который находится близ города Косона, на границе скоро начнут свою работу ещё два участка: у Чхорвона и Пхачжу.

Туристический участок у Косона работает в пилотном режиме ещё с апреля; эксперимент был признан успешным. Главной целью подобных экскурсий является создание атмосферы мира и сотрудничества на Корейском полуострове и продвижение диалога между КНДР и Южной Кореей, заявляют в Сеуле.