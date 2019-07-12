Сеул, , 12:46 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь заручился поддержкой своих граждан. Его рейтинг вырос после встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном 30 июня, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные опроса Gallup Korea.

По данным социологов, в начале июля уровень поддержки Мун Чжэ Ина вырос на 4,5% и достиг 52,4%. Данный показатель является наивысшим с ноября прошлого года, когда он находился на уровне 53,7%. Впрочем, эксперты обращают внимание, что с сентября рейтинг стабильно падал с 77%, когда Мун Чжэ Ин отправился с визитом в Пхеньян. Причиной падения популярности на протяжении нескольких месяцев стало ухудшение экономической ситуации и рост безработицы в стране.

Кроме того, на фоне увеличения популярности президента, вырос рейтинг и правящей Демократической партии. На данный момент ее поддерживают 42,1%, что на 0,6% выше, чем в июне, в то время как главную оппозиционную партию «Свободная Корея» лишь 28,2%, что на 2,4% ниже прошлого результата.