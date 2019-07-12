Алжир, , 11:16 — REGNUM

11 июля депутат-исламист Слимане Ченине, представляющий оппозицию, стал спикером парламента Алжира. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Ченине был избран большинством голосов алжирских парламентариев. Слимане Ченине, глава блока трёх исламистских партий, сменит на посту своего предшественника Муада Бучареба — представителя Национального фронта освобождения Алжира. Ранее, 2 июля, Бучареб принял решение уйти с поста спикера парламента под давлением оппозиции и протестующих, а также по требованию военных, которые имеют большой политический вес в Алжире. В стране уже несколько месяцев продолжаются протесты после того, как бывший президент Алжира Абель Азиз Бутефлика ушёл в отставку. По обвинению в коррупции были арестованы два бывших премьер-министра Ахмед Оюахья и Абдельмалик Селлал.