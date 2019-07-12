Тайбэй, , 10:49 — REGNUM

С июля 2019 года Тайвань разрешил своим производственным предприятиям привлекать индонезийских рабочих-мигрантов прямым наймом, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что Тайбэйское торгово-экономическое бюро (TETO) выпустило первые визы для индонезийских рабочих-мигрантов.

Программа прямого найма является важной вехой для сотрудничества в области занятости между Тайванем и Индонезией. Она предоставляет работодателям на Тайване различные способы найма индонезийских трудящихся-мигрантов и снижает их затраты.

В то время как индонезийские трудящиеся-мигранты смогут гарантированно получить хорошие условия труда, медицинскую страховку и субсидии на жилье.

Напомним, на Тайване насчитывают около 710 тыс. иностранных рабочих, из которых индонезийские трудящиеся-мигранты составляют почти 270 тыс. человек.