Каир, , 11:05 — REGNUM

В Египте создана информационная платформа на трех языках, где каждый желающий сможет найти информацию о состоянии прав человека в стране. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», портал включает информацию как локального и регионального, так и федерального уровней.

Целью этой платформы стало распространение информации о состоянии прав и свобод человека в Египте с учетом исторических, экономических, культурных и социальных аспектов. Эта платформа также призвана бороться с попытками политизировать эту тему за пределами Египта. Кроме того, распространение информации посредством ресурса поможет воспитать в жителях Египта «культуру уважения прав и свобод человека».

Решение о создании платформы последовало после многочисленных обвинений в адрес Египта со стороны правозащитных организаций в нарушениях прав человека. Власти Египта не раз обращались к Human Rights Watch быть более «точными» в составлении докладов.