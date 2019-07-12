Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM

Опрос по поводу строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины может пройти на пяти-шести площадках. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский изданию РИА «Новости».

По его словам, при таком количестве сумма затрат на опрос составит 13−15 млн рублей. При этом если использовать все имеющиеся в городе 500 участков, то тогда на опрос придётся потратить более 100 млн.

Впрочем отметим, что окончательное решение будет принимать не мэр Высокинский, а рабочая группа. Её очередное заседание намечено на конец августа — начало сентября.

Добавим также, что сквер возле Театра драмы, против строительства храма в котором в мае высказалась часть горожан, не будет присутствовать в вариантах опроса. 26 июня на заседании рабочей группы было утверждено три возможные площадки. Среди них территория возле пересечения улиц Фурманова и Белинского, бывший приборостроительный завод, а также место, где до 24 мая находилась недостроенная телебашня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, храм Святой Екатерины пытаются построить в городе с 2010 года. Но пока эти попытки наталкиваются на протесты. Протестующие считают, что предлагаемые под храм площадки не подходят для этих целей.

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