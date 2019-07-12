Эр-Рияд, , 11:24 — REGNUM

11 июля министр по делам ислама Королевства Саудовская Аравия Абдуллатиф Аль Шейх поприветствовал паломников, отправившихся в хадж в этом году, однако призвал их «не политизировать хадж». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», данное заявление последовало на фоне участившихся обвинений Саудовской Аравии со стороны мирового сообщества по ряду спорных вопросов.

Чиновник отметил, что «цель хаджа — это исполнение ритуала, а не повод для обсуждения проблемных вопросов, имеющих сугубо политический характер». Аль Шейх также добавил, что «хадж — это время для того, чтобы посвятить себя религии, а не политике».

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что они предпримут все необходимые действия, чтобы исключить любые акции политического характера во время хаджа. По информации источника, власти обеспокоены, что в ходе хаджа может подниматься тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.