Сана, , 10:59 — REGNUM

Хуситы, военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, приговорили 30 человек к смертной казни за шпионаж. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное решение было вынесено судом, ранее учрежденным группировкой.

Среди приговоренных были общественные активисты и правозащитники, а также деятели различных профсоюзов. Хуситы обвинили их в шпионаже в пользу арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия.

Amnesty International осудила действия хуситов, посчитав, что группировка преследует представителей политической оппозиции и «фабрикует дела».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами.