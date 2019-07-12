Пекин, , 10:33 — REGNUM

Китайские военные выразили жесткое недовольство и решительное несогласие с одобрением со стороны США плана продаж оружия Тайваню на общую сумму $2,22 млрд, сообщает агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны КНР У Цяня, Тайвань — неотъемлемая часть Китая, в связи с чем твердое недовольство Поднебесной является очевидным и основательным.

Ошибочные действия США серьезно нарушают принцип «одного Китая», а также положение трех совместных китайско-американских коммюнике, вмешиваются во внутренние дела Китая, а также посягают на суверенитет и интересы безопасности Поднебесной, тормозя развитие китайско-американских двусторонних отношений.

Кроме того, пресс-секретарь обратил внимание, что действия США бьют по фундаментальным интересам Китая, а также оскорбляют национальные чувства китайского народа, которые не терпят какого-либо внешнего вмешательства.

У Цянь добавил, что вооруженные силы Китая имеют твердую волю, полную решимость и достаточную мощь, чтобы отразить любую форму вмешательства внешних сел в дела Поднебесной, а также любые акты сепаратизма в русле «независимости Тайваня».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, а также переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger наряду с прочим оборудованием на сумму $2,22 млрд.

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