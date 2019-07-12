Лондон, , 10:31 — REGNUM

Борис Джонсон превратился в мишень для всевозможной критики за то, что не поддержал британского посла в Вашингтоне Кима Даррока под градом нападок со стороны Дональда Трампа и таким образом поспособствовал отставке дипломата, сообщает испанское издание El Mundo.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй косвенно раскритиковала поведение Джонсона в ходе выступления перед парламентом в минувшую среду, 10 июля, а Алан Дункан, государственный секретарь по делам Европы, Северной и Южной Америки, прямо осудил «позорное пренебрежение», проявленное фаворитом гонки за место на Downing Street.

«Джонсон бросил посла под автобус в угоду своим личным интересам, — заявил Дункан каналу BBC. — Я разочарован и рассержен. Многие члены Палаты общин тоже очень, очень рассержены и считают, что [Джонсон] сильно потерял в уважении после того, что он сделал. Его пренебрежение в адрес сэра Кима Даррока и отказ поддержать его — это позорный поступок, не соответствующий интересам страны, которую он намеревается возглавить».

Алан Дункан, поддерживающий действующего министра иностранных дел Джереми Ханта в противостоянии с Джонсоном за лидерство среди консерваторов, пролил свет на внутреннее напряжение в рядах тори, связанное с отставкой Даррока. Это событие аналитики расценивают как «первый поступок гипотетического правительства Бориса Джонсона», утверждает Лаура Куэнсберг с BBC.

Отставка Даррока по факту произошла через несколько часов после того, как Джонсон отказался ответить на вопрос, сохранит ли посол свое место в том случае, если бывший мэр Лондона станет премьер-министром. Фаворит гонки за право стать преемником Мэй уклонился от ответа в ходе телевизионных дебатов на ITV и предпочел не критиковать Дональда Трампа, указав на свои личные связи с американским президентом и важность поддержания «великолепных отношений» с Белым домом.

Джереми Хант, являясь одновременно кандидатом на должность премьер-министра и главой МИД, напротив, назвал высказывания Трампа в адрес посла «неуважительными и ошибочными». Хант также заверил, что при нем Даррок сохранил бы свой пост вплоть до запланированного ухода в конце года.

Пытаясь ответить на лавину критики, которую обрушили на него представители его собственной партии, Джонсон отозвался о Дарроке как о «замечательном дипломате» и разбранил виновника утечки его конфиденциальных докладов в прессу (тех самых, где Трамп был назван никудышным и глупым) за «тяжелый ущерб, нанесенный государственным служащим». Свое молчание в тот момент, когда можно было поддержать посла, кандидат на должность премьер-министра объяснил тем, что «несправедливо втягивать госслужащих в политические дебаты».