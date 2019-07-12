Копенгаген, , 11:41 — REGNUM

11 июня Дания совместно с 21 государством направила в Управление Верховного комиссара ООН (Организации Объединенных Наций) по правам человека официальное письмо, в котором осудила политику Китая в отношении мусульманского меньшинства — уйгуров в провинции Синьцзянь. Данное письмо стало реакцией на информацию о том, что китайские власти насильно удерживают более миллиона уйгуров в «лагерях перевоспитания» — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В письме также подчеркивается, что КНР, будучи членов Совета по правам человека, взяла на себя обязательства по «поддержанию высоких стандартов в продвижении и защите прав человека». Наряду с Данией под письмом подписались представители Канады, Австралии, Швейцарии, а также представители большинства стран Европейского союза.