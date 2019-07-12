Приштина, , 12:52 — REGNUM

11 июля косовская организация «Новая молодежная инициатива по правам человека» направила сербским политикам обращения с требованием признать факт резни в Сребренице и ответственности за него режима Милошевича, чтобы отдать дань справедливости жертвам трагедии и их родным.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», косовские лидеры также не оставили без внимания 24-ю годовщину резни в Сребренице и выразили свою солидарность с боснийским народом.

Так, президент Косово Хашим Тачи на своей странице в социальной сети Facebook написал, что данный геноцид, учиненный по приказу режима Милошевича, в результате которого погибли восемь тысяч человек, является предостережением для всех и показывает, на какие безумства способен сербский режим, поскольку, по мнению Тачи, события в Косово в 1998—1999 развивались по той же логике, что ранее в Боснии и Герцеговине.