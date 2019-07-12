Пермь, , 10:23 — REGNUM

В Перми помещения регионального отделения партии «Единая Россия» подвергли обыскам. Оперативные мероприятия прошли 11 июля. Пока достоверно неизвестно, какие документы изымали у партийцев, сообщает издание «Местное время».

По данным телеграм-канала «Камский Ерш», силовиков интересовала финансовая деятельность регионального партотделения. Из пермского штаба партии вынесли жесткие диски и документы. Об арестах и задержаниях не сообщается.

В региональном отделении «Единой России» корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили, но и не опровергли информацию об обысках, отметив, что комментариев по ситуации не дают.