Ростов-на-Дону, , 10:21 — REGNUM

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, менее года курировавший вопросы промышленности, энергетики и транспорта, внезапно покинул свой пост. Об этом информирует пресс-служба донского главы 12 июля.

«Указ об освобождении был подписан накануне, 11 июля. Михаил Тихонов покинул пост по собственному желанию», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM отмечает, что до назначения на должность замгубернатора Тихонов в течение пяти лет возглавлял министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

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Примечательно, что до с 2004 года Тихонов замещал различные руководящие должности в ООО «Таганрогский автомобильный завод» (ТагАЗ), обанкротившемся в 2014 году и задолжавшем 26 млрд рублей. С 2012 года был заместителем генерального директора, а после генеральным директором входящего в «Группу Агроком» (ростовского бизнесмена Ивана Саввиди) завода гражданской авиации № 412. Это предприятие после ввода в эксплуатацию аэропорта «Платов» также оказалось в шатком положении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе также стало известно, что ростовский губернатор Василий Голубев нашёл замену Юрию Молодченко, покинувшему пост заместителя губернатора в конце мая 2019 года. Новым чиновником облправительства стал Алексей Изотов — бывший генконсул России в Японии.

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