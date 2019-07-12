Ухань, Китай, , 10:20 — REGNUM

Делегация представителей пяти стран мира завершила свой двухдневный визит в китайский город Ухань, где должны состояться VII Всемирные военные игры, сообщает агентство Синьхуа.

Делегация состояла из 18 представителей Канады, Франции, Польши, России и Южной Кореи. Все они посетили вновь построенную Военную деревню и озеро Дунху, где будут проходить соревнования по плаванию, марафон и велогонки в октябре текущего года.

Делегация высоко оценила ход подготовительных работ и выразила надежду на успешное проведение игр. Данная делегация стала второй после состоящей из представителей Нидерландов, Бразилии и Омана.

К настоящему моменту 35 соревновательных площадок игр было либо отстроено, либо перестроено и отремонтировано. Тестовые соревнования уже были проведены на ряде площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта Китая выпустит набор памятных марок по случаю проведения VII всемирных военных игр, которые пройдут с 18 по 27 октября текущего года. Игры проводятся каждые четыре года с 1995 года.

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