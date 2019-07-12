Киев, , 10:19 — REGNUM

Генеральная прокуратура России признала нежелательной канадскую организацию «Всемирный конгресс украинцев», отметив, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя и безопасности». В МИД Украины в пятницу, 12 июля, выразили «решительный протест» этим «дерзким нарушением фундаментальных прав человека» и заявили, что такие действия России свидетельствуют «о неизменности репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства».

Разумеется, нельзя даже представить, чтобы на территории современной Украины могла бы действовать какая-либо аналогичная российская организация. После 2014 года комментарии про «фундаментальные права» из уст любителей майдана заведомо циничны и лживы. Но проблема даже не в этом. «Нежелательна» деятельность «Всемирного конгресса украинцев» в первую очередь для самих же граждан Украины.

Сайт основанной в Канаде украинскими националистами организации по умолчанию открывается в англоязычной версии, второй и последний представленный язык — украинский, русский, на котором говорит большинство граждан Украины, отсутствует. В числе основных актуальных «тем» на самом видном месте представлен «Голодомор». На первом месте в списке партнеров — Атлантический совет, аналитический центр НАТО. В новостях и прочих материалах сайта — «агрессия Кремля», «Голодомор» и «поддержка атлантических партнеров» (знаменитое «весь мир с нами»).

Нигде не видны упоминания о том, что на Украине продолжается война. Незаметны протесты против деятельности власти, которая своей ложью и коррупцией погружает страну в нищету. Ничего на сайте «правозащитной организации» не сказано про тоталитарную атмосферу одного правильного мнения. Невозможно найти никаких комментариев по поводу унизительного явления многомиллионного гастарбайтерства, вследствие которого целый народ превращают в группу приезжих мойщиков туалетов и сборщиков клубники.

Реальность, таким образом, полностью игнорируется, и рисуется совершенно иная картина мира, с историческими передергиваниями и актуально-политической ложью. С «Голодоморами» и «агрессиями Кремля». «Всемирному конгрессу» решительно наплевать на то, что происходит с реальной Украиной и ее гражданами, что для него действительно важно — так это вечная борьба с агрессиями. За это они и получают зарплату. И надеются, что и все остальные граждане страны (только уже не получая за это никаких зарплат) тоже будут думать не о своей жизни, а о противостоянии Кремлю.

Генеральная прокуратура России признала деятельность «Всемирного конгресса украинцев» нежелательной — но в первую очередь деятельность этой и всех подобных организаций нежелательна для самой Украины и ее граждан.