Скопье, , 12:24 — REGNUM

10 июля состоялась встреча президентов Албании и Северной Македонии Илира Меты и Стево Пендаровски. Пендаровски и Мета заявили о намерении объединить усилия для начала переговоров о вступлении в ЕС в октябре.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», лидеры балканских государств подчеркнули необходимость воспользоваться благоприятным моментом, создавшимся после заключения и успешной имплементации Преспанского соглашения.

Глава Албании приветствовал решимость президента Пендаровски сотрудничать с оппозицией и подключать ее к диалогу по ключевым моментам государственной политики. При этом он не упустил случая в очередной раз раскритиковать своего политического оппонента премьера Эди Раму:

«Сегодня исполняется ровно месяц с издания декрета об отмене местных выборов 30 июня. Этот месяц был потрачен зря — не было сделано ничего для достижения всеобъемлющего решения, которое укрепило бы веру граждан в честные и свободные выборы».