Тирана, , 12:00 — REGNUM

Министерство обороны Болгарии сообщило о том, что с 12 по 21 июля у берегов страны будут проходить учения НАТО «Exercise Breeze 2019», в которых, помимо Болгарии примут участие морские суда еще 11 государств НАТО, в том числе и Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», силы НАТО совершат морские маневры в территориальных водах Болгарии и в ее исключительной экономической зоне в Черном море, которые будут сопровождаться сухопутными учениями.

В учениях примут участие 27 судов (боевые корабли, вспомогательные судна и спасательные лодки), пять самолетов, шесть вертолетов и 2257 военнослужащих из Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Турции и Франции, а также из Второй морской группы НАТО.

На учениях будут присутствовать 132 высокопоставленных представителя 21 правительственных агентств стран-участниц, 4 министра, представители правительства Болгарии, неправительственных и частных организаций.