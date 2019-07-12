Скопье, , 10:24 — REGNUM

Правительство республики Северной Македонии приняло постановление о создании государственной делегации и Комиссии по переговорам о вступлении Республики Северной Македонии в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», также на данном заседании правительства было принято решение о создании секретариата по структуре переговоров и технической канцелярии руководителя переговоров.

Также в рамках подготовки к вступлению в ЕС на том же заседании правительство приняло пакет решений о создании рабочей группы по подготовке национальной программы по принятию права ЕС и по подготовке переговорных позиций для переговоров о вступлении в ЕС.