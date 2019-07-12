Иерусалим, , 10:56 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четвертый раз оказался на обложке известного американского журнала Times. В опубликованном материале главу израильского правительства признают популистским лидером. Об этом 11 июля сообщило израильское информационное агентство mako.

Материал, посвященный израильскому премьеру, был опубликован под заголовком «Выживает сильнейший». Американский журналист провел целый день в компании действующего главы правительства Израиля. В статье анализируются достижения премьера Нетаньяху во внешней и внутренней политике, а также представлена информация о расследованиях против политика.

Журналист приходит к выводу, что на сегодняшний день Биньямин Нетаньяху «не признает легитимность оппозиции и вместо этого утверждает, что его оппоненты поддерживаются иностранными агентами или мотивированы отсутствием патриотизма».