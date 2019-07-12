Иерусалим, , 10:22 — REGNUM

11 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял участие в церемонии открытия социального жилья для переживших Холокост и новых репатриантов в городе Ашкелон. Как сообщает израильское бизнес-издание Globes, таким образом глава правительства и его однопартийцы продолжают борьбу за «русский» электорат.

В ходе церемонии открытия глава израильского правительства пообещал, что в скором времени будет построено еще три тысячи единиц социального жилья. Кроме того, политик подверг критике одного из своих соперников — главу русскоязычной партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана, который на протяжении многих лет защищал интересы русскоязычного населения. «В течение многих лет в отношении иммигрантов из Советского Союза проводилась политика «много разговоров и никаких действий». То, что вы видите сейчас, — настоящая революция», — заявил премьер Нетаньяху. Он также пообещал решить проблему выплат пенсий репатриантам из России.

Эксперты утверждают, что таким образом глава правительства и возглавляемая им партия «Ликуд» продолжают борьбу как против НДИ, так и за «русский» электорат в целом.