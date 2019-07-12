Санкт-Петербург, 12 июля 2019, 10:08 — REGNUM
Новые станции петербургского метро будут открываться только при условии строгого и полного соблюдения всех норм безопасности. Никакие «важные даты», к которым стремятся приурочить запуск строители, не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и персонала. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании по строительству метрополитена, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее руководство «Метростроя» пообещало властям города ввести в эксплуатацию три новых станции Фрунзенского радиуса на пятой линии к 1 сентября 2019 года. Глава города подчеркнул, что это будет возможно только при соблюдении всех норм безопасности.
Три станции метро на юге города ждут почти 1 млн жителей. Напомним, «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» с электродепо «Южное» должны были ввести в строй еще в декабре 2018 года, однако контракт пришлось несколько раз продлевать. Сегодня готовность станций составляет 84%. С 19 июля на Фрунзенском радиусе начнется пробное движение составов без пассажиров.
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