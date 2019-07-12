Киев, 12 июля 2019, 10:09 — REGNUM
С 1 сентября в тёмное время суток учащиеся 1−4 классов будут обязаны носить на улице светоотражающие жилеты. Об этом заявил 11 июля глава правительства Украины Владимир Гройсман на встрече с общественностью, сообщила пресс-служба правительства Украины.
Он продемонстрировал присутствующим образец спецжилета и добавил, что жилеты будут индивидуальными и бесплатными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ужгороде адвокат, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, сбил насмерть 11-летнюю девочку.
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