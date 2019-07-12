Киев, , 10:09 — REGNUM

С 1 сентября в тёмное время суток учащиеся 1−4 классов будут обязаны носить на улице светоотражающие жилеты. Об этом заявил 11 июля глава правительства Украины Владимир Гройсман на встрече с общественностью, сообщила пресс-служба правительства Украины.

«Ученики должны быть со спецжилетами, которые дадут возможность ребёнку быть заметным в тёмное время суток. Надо создать систему защиты детей. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет важнейшее значение», — рассказал Гройсман.

Он продемонстрировал присутствующим образец спецжилета и добавил, что жилеты будут индивидуальными и бесплатными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ужгороде адвокат, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Читайте также: На Украине задержан адвокат, задавивший ребенка «под наркотиками»