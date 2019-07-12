Лилонгве, , 10:06 — REGNUM

Представители ООН обратились к властям Малави с просьбой освободить двоих участников протеста, которые были арестованы по обвинению в краже денег из фонда программ по борьбе со СПИДом, передает ВВС Africa.

Гифт Трэпенс и Макдональд Семберека были арестованы во вторник, 9 июля. Оба говорят, что задержание — попытка заставить их «молчать».

Они являются членами сети неправительственных организаций «Mango» и «Коалиции правозащитников», которая организовала общенациональные акции протеста после «спорных выборов» 21 мая.

Президент страны Питер Мутарика был у власти с 2014 года и на выборах в мае опередил своего главного соперника Лазаря Чаквера, набрав примерно на 159 000 голосов голосов больше.

Отмечается, что в выходные дни десятки человек были арестованы после того, как президент Мутарика обвинил протестующих в заговоре против его правительства.