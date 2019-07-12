Пекин, , 09:36 — REGNUM

Бывший член ведущей группы партийных членов Китайской ассоциации науки и технологий был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых должностей в связи с серьезными нарушениями законов и партийной дисциплины, сообщает агентство Синьхуа.

Расследование показало, что Чэнь Ган, пользуясь возможностями от занимаемых им должностей, искал личной материальной выгоды и лоббировал коммерческие интересы третьих лиц, торгуя властью за деньги.

На нем висит огромное количество коррупционных эпизодов, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Как стало известно, Чэнь строил себе роскошные особняки, посещал частные элитные клубы, снимал номера люкс в гостиницах, а также организовывал подозрительные мероприятия, пускался в длительные дорогие поездки вместо того, чтобы исполнять свои должностные обязательства, отмечают ведомства.

Надзорные органы пришли к выводу, что Чэнь морально разложился и утратил свои идеалы, не сумев также предоставить персональную информацию Компартии и отказавшись честно сознаться в содеянном.

Отдельно отмечается, что Чэнь не продемонстрировал ни капли умеренности и сдержанности даже после 18-го съезда Компартии Китая, в связи с чем он будет наказан по всей строгости закона без малейшего снисхождения. Все его нелегальные накопления будут изъяты, а дело — передано в прокуратуру.

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