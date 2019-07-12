Владикавказ, , 09:27 — REGNUM

Информация о том, что экс-голкипер российской сборной по футболу Владимир Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии подтвердилась. На встрече с главой республики Вячеславом Битаровым 11 июля он попросил освободить его от должности и тот принял его отставку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

При этом известный футболист пообещал, что будет и дальше помогать развитию спорта в субъекте. По словам Габулова, ему поступило предложение занять должность президента футбольного клуба «Алания Владикавказ» и бывший вратарь сборной России принял его. При этом он отметил, что работать в клубе будет на общественных началах. Кроме того, Габулов перейдет на должность советника главы Северной Осетии, занявшись вплотную развитием футбола в республике.

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Напомним, на посту министра спорта Северной Осетии Владимир Габулов пробыл всего восемь месяцев. Он был назначен главой ведомства в ноябре 2018 года. Габулов — экс-вратарь сборной России по футболу. Он играл в составе команды с августа 2007 года, проведя 10 матчей.