Киев, , 09:34 — REGNUM

МИД Украины выразил протест, касательно решения генеральной прокуратуры РФ о признании нежелательной деятельность организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 12 июля на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — отметили в МИД Украины.

В заявлении также сказано, что данная организация «всегда будет угрозой для Кремля», хотя формально «Всемирный конгресс украинцев» занимается «поддержкой украинской идентичности», а также осуществлением «просветительских» программ для украинских школьников, живущих за пределами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России, изучив деятельность организации «Всемирный конгресс украинцев», признала её деятельность нежелательной на территории страны.

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