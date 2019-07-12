Москва, , 09:24 — REGNUM

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключённого между Россией и США, равно как и возвращение Вашингтона в ядерную сделку с Ираном — очень важные шаги для международной стабильности. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о намерении продлить договор СНВ-3 в случае победы на президентских выборах.

«Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном, — написал российский сенатор в Twitter.

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При этом Пушков напомним, что Байден является наследником линии бывшего президента США Барака Обамы и «резко выступал против России на конференции в Мюнхене».

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«Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном», — заключил Пушков.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединённых Штатов из «ядерной сделки» с Ираном. Это международное соглашение было подписано между Ираном, с одной стороны, и США, Китаем, Россией, Германией, Францией и Великобританией — с другой, в 2015 году. Согласно документу, Иран должен прекратить разработки по своей ракетно-ядерной программе в обмен на снятие международных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 был подписан третьим президентом РФ Дмитрием Медведевым и 44-м президентом США Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. В рамках соглашения Россия и США должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

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Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что расценивает договор СНВ-3 неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать. В свою очередь президент РФ также не исключил возможность отказа России от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. При этом глава государства подчеркнул, что Москва неоднократно объявляла о готовности к диалогу, однако Москва не видит поддержки данной инициативы со стороны Вашингтона.