Вашингтон, 12 июля 2019, 09:18 — REGNUM
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который позволит получить данные о гражданстве всех постоянно проживающих в США людей, сообщает пресс-служба Белого дома.
Соответствующее решение американский лидер принял в связи с тем, что Верховный суд США заблокировал возможность внесения графы «гражданство» в список вопросов предстоящей в стране в следующем году переписи населения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США планировалось подготовить два варианта переписных листов. На одном из бланков должны была появиться графа о гражданстве, во втором бланке этой графы не должно было быть.
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