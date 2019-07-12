Москва, , 09:07 — REGNUM

Директор ВШГУ, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров одобрил решение о назначении Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Севастополя.

«Михаил — выпускник наших курсов кадрового управленческого резерва, которые созданы по решению президента на базе Высшей школы государственного управления, эти курсы некоторые СМИ прозвали «школой губернаторов». Михаил уже 20-й руководитель региона из числа наших резервистов, конечно, меня радует, что наши выпускники получают такие высокие назначения», — отметил Алексей Комиссаров.

Он также напомнил, что ранее Михаил Развожаев являлся врио главы Хакасии.

«Ему были поставлены четкие задачи, с которыми он прекрасно справился, — сказал Алексей Комиссаров, — В последнее время он возглавлял исполком ОНФ».

«Я, как сопредседатель центрального штаба Народного фронта хотел бы поблагодарить его за активную работу», — цитирует слова Алексея Комиссарова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 11 июля глава государства подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

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Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.