Москва, 12 июля 2019, 09:07 — REGNUM
Директор ВШГУ, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров одобрил решение о назначении Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Севастополя.
Он также напомнил, что ранее Михаил Развожаев являлся врио главы Хакасии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 11 июля глава государства подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
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Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.