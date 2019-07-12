Париж, , 09:06 — REGNUM

Студенты, предприниматели и звезды спорта вошли в число 400 представителей африканской диаспоры, приглашенных 11 июля на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в рамках «интерактивных дебатов» по франко-африканским отношениям, передает ВВС Africa.

Францию часто обвиняют в увековечивании «Французской Африки», термина, который относится к эксплуататорским, неоколониальным отношениям с ее бывшими колониями. Но Париж надеется показать, в том числе в ходе мероприятия в Елисейском дворце, что он готов принять более современный подход в своих отношениях с континентом, сообщает телерадиокомпания.

В марте представители Франции заявили, что к 2022 году инвестирует 2,8 млрд долларов США в африканский континент для финансирования новых компаний, а также малого и среднего бизнеса.

Французское агентство развития и его частный сектор планируют собрать средства для поддержки около 10 000 предприятий на континенте.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, находящийся с официальным визитом во Франции, также принял участие в мероприятии вместе с десятками французских политиков. «Интерактивные дебаты» последовали за аналогичной сессией, которую Макрон провел в Буркина-Фасо в 2017 году.