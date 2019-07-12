Киев, 12 июля 2019, 09:03 — REGNUM
После выборов в Верховную раду партия «Слуга народа» будет настаивать на первоочередном рассмотрении некоторых законов, заявил руководитель партии Дмитрий Разумков, сообщило 12 июля издание «Новое время».
Разумков также отметил, что представителями партии разрабатывается новый закон о парламентской оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский вносил на рассмотрение Рады законы об импичменте и о незаконном обогащении, однако парламент их проигнорировал.
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