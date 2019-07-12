Киев, , 09:03 — REGNUM

После выборов в Верховную раду партия «Слуга народа» будет настаивать на первоочередном рассмотрении некоторых законов, заявил руководитель партии Дмитрий Разумков, сообщило 12 июля издание «Новое время».

«После парламентских выборов партия «Слуга народа» будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внёс Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности», — рассказал он.

Разумков также отметил, что представителями партии разрабатывается новый закон о парламентской оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский вносил на рассмотрение Рады законы об импичменте и о незаконном обогащении, однако парламент их проигнорировал.

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