Москва, 12 июля 2019, 08:56 — REGNUM
«Единая Россия» поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, и будет работать вместе с ним на благо города-героя. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, комментируя назначения нового врио губернатора Севастополя.
По словам секретаря Генсовета партии, отставка бывшего губернатора города-героя Дмитрия Овсянникова закономерна.
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По его мнению, главная задача, которая стоит перед врио губернатора Севастополя, заключается в улучшении качества жизни жителей города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 11 июля, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Временно исполнять обязанности главы региона будет Михаил Развожаев.
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