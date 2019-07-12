Москва, , 08:56 — REGNUM

«Единая Россия» поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, и будет работать вместе с ним на благо города-героя. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, комментируя назначения нового врио губернатора Севастополя.

По словам секретаря Генсовета партии, отставка бывшего губернатора города-героя Дмитрия Овсянникова закономерна.

«На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна», — отметил Андрей Турчак.

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По его мнению, главная задача, которая стоит перед врио губернатора Севастополя, заключается в улучшении качества жизни жителей города.

«Сейчас перед Михаилом Развожаевым стоит большое количество важнейших задач, главная из которых — улучшение качества жизни севастопольцев. Необходимо, чтобы каждый представитель власти на своем участке делал все возможное, чтобы развивать Севастополь», — считает он.

«Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперед. Это основная цель «Единой России» в городе — герое. Мы поддержим Михаила Развожаева и вместе будем работать на благо Севастополя», — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 11 июля, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Временно исполнять обязанности главы региона будет Михаил Развожаев.

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