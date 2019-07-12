Вашингтон, , 08:54 — REGNUM

Ни для кого не секрет, что между президентом США Дональдом Трампом и бывшим губернатором Калифорнии, киноактером Арнольдом Шварценеггером существует вражда. 11 июля между ними разыгралась заочная перепалка — правда, при содействии репортера Белого Дома Хантера Уокера, пишет газета Kronen Zeitung.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был при этом». — Президент Дональд Дж. Трамп. Арнольд Шварценеггер в действительности жив», — написал репортер.

Бывший губернатор немедленно отреагировал на эту запись:

«Я все еще здесь. Не хочешь ли сравнить налоговые ставки, Дональд Трамп?»

Хантер Уокер в комментариях пояснил, что Трамп произнес эту фразу, комментируя рейтинги его реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), выходившего в 2004—2017 годах. Шварценеггер был приглашен в качестве ведущего последнего сезона, но отказался от участия, сославшись на низкие рейтинги шоу, которые, по его мнению, стали результатом работы Трампа в качестве продюсера.