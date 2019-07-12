Вашингтон, , 08:44 — REGNUM

Противником биткоина и других криптовалют показал себя президент США Дональд Трамп. Такая цифровая валюта ненадежна и может способствовать преступной деятельности, написал политик в своём микроблоге в Twitter.

Трамп подчеркнул, что криптовалюты не являются деньгами, их ценность очень волатильна и ничем не подкреплена. Кроме того, нерегулируемые криптоактивы могут быть задействованы, например, в торговле наркотиками.

Криптовалюту Libra, запустить которую собирается Facebook, глава США раскритиковал за «низкую стабильность и надежность». В Соединенных Штатах есть лишь одна реальная валюта, которая стабильна, надежна и господствует в мире — это американский доллар, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск криптовалюты Libra компания Facebook анонсировала в середине июня. Ожидается, что обращение криптовалюты начнется в 2020 году.

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