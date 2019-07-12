Бужумбура, , 08:41 — REGNUM

Государственный прокурор Бурунди обвинил один из главных коммерческих банков страны «Interbank Burundi» в том, что он содействует финансированию групп ополченцев в восточной части Демократической Республики Конго, что напрямую угрожает безопасности границ Бурунди, передает ВВС Africa.

На прошлой неделе в столице Бурунди Бужумбуре двое сотрудников Trust Merchant Bank из близлежащего города Увира в ДР Конго были арестованы с 1,5 миллионами долларов США наличными из Interbank Burundi по пути в конголезскую Увиру.

Во время судебного заседания в среду, 10 июля, государственный прокурор обвинил Interbank Burundi в совершении незаконных операций с иностранной валютой с банком Trust Merchant Bank в Увире, который поставил под угрозу бурундийскую экономику.

Сторона обвинения заявила о проведенном расследовании сообщений о том, что деньги направлялись для финансирования групп ополченцев в восточной части ДР Конго.

Представители Interbank Burundi опровергли эти обвинения, заявив, что кредитная организация играет рутинную посредническую роль в облегчении денежных переводов между Trust Merchant Bank в Киншасе и его филиалом в Увире.

Суд Бужумбуры должен вынести свой вердикт по делу через 10 дней.