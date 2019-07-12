Тулун, Иркутская область, 12 июля 2019, 08:08 — REGNUM
В иркутский город Тулун, наиболее пострадавший от мощнейшего наводнения, прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Как сообщает официальный сайт региона, его рабочая поездка предполагает встречу с губернатором Сергеем Левченко и совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В регионе действует режим ЧС. В память о 25 погибших от наводнения 12 июля в Приангарье объявлен траур.