Тулун, Иркутская область, 12 июля 2019, 08:08 — REGNUM

В иркутский город Тулун, наиболее пострадавший от мощнейшего наводнения, прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Как сообщает официальный сайт региона, его рабочая поездка предполагает встречу с губернатором Сергеем Левченко и совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.

«В совещании также примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области, Почты России и другие».
Правительство Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В регионе действует режим ЧС. В память о 25 погибших от наводнения 12 июля в Приангарье объявлен траур.