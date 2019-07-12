Тулун, Иркутская область, , 08:08 — REGNUM

В иркутский город Тулун, наиболее пострадавший от мощнейшего наводнения, прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Как сообщает официальный сайт региона, его рабочая поездка предполагает встречу с губернатором Сергеем Левченко и совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.

Правительство Иркутской области «В совещании также примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области, Почты России и другие».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В регионе действует режим ЧС. В память о 25 погибших от наводнения 12 июля в Приангарье объявлен траур.