Киев, , 08:07 — REGNUM

По состоянию на 11 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала 755 наблюдателей за выборами в Верховную раду, сообщило 12 июля информационное агентство УНН.

Среди них 56 человек представляют девять государств, а 699 человек — 13 международных организаций.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина отказалась приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с тем, что организация восстановила в правах российскую делегацию.

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