Душанбе, , 08:03 — REGNUM

Евразийский банк развития (ЕАБР), государственное предприятие «Таджикистанские железные дороги» (ТЖД) и АО KazakhExport подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе ЕАБР.

В рамках соглашения будет организовано финансирование отдельных инвестиционных проектов, а также налажено сотрудничество для обмена опытом. ЕАБР также примет участие и окажет содействие в реализации инвестиционных проектов.

В пресс-службе председателя правительства Казахстана отметили, что вышеуказанное соглашение предполагает выделение $35 млн. О механизме финансирования и функциях сторон в соглашении не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Душанбе посетил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. В рамках визита заключено 11 документов на общую сумму 80 млн. Стороны намерены довести взаимный товарооборот до $2 млрд. В 2018 году этот показатель составил $900 млн.

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