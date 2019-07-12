Яунде, , 08:23 — REGNUM

На церемонии, организованной ООН, девять традиционных вождей в северном регионе Камеруна поздравили с назначением 123 женщин на руководящие должности в их вождествах впервые за все время их существования, передает ВВС Africa.

Вне официального административного деления на регионы, департаменты и коммуны в Камеруне существуют вождества — традиционные сообщества, объединенные по политическим, культурным, социальным и экономическим признакам. В Камеруне вожди, возглавляющие исторически сильные сообщества в северо-западной части страны, иногда могут присоединиться к ведущей политической партии и выполнять важные функции в управлении, в первую очередь для укрепления положения своего вождества.

Существует надежда, что благодаря этому шагу находящиеся у власти вожди получат возможность быстрее узнавать о проблемах, затрагивающих женщин.

Ранее женщин не допускали к управлению вождествами, и они должны были передавать свои требования через своих мужей, которые затем передавали это приближенным вождя. Процесс часто означал, что реальное сообщение никогда не передавалось.

Назначения были осуществлены вождями Демсы, Тиньера, Нгаундере, Джерема, де Баньо, де Моколо, Гидера, Логоне-Бирни и Куссери.

Хафсату Сайду, одна из женщин, назначенных в Баньо, сказала, что она и другие женщины, которые ранее активно выражали свою позицию, были «восприняты в городе как женщины, которые собирались поднять восстание в браках».

По профессии медицинский работник, Сайду надеется, что благодаря ее назначению женщины узнают больше о том, какое медицинское обслуживание доступно для женщин в регионе.